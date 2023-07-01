В Новосибирске убрали кольцевое движение на площади Энергетиков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске убрали кольцевое движение на площади Энергетиков. Об этом сообщили в мэрии города. Теперь машины там будут ходить по другой схеме.
— 1 июля 2023 года движение транспортных средств с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется посредством разворота под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста, — сообщили в муниципалитете.
В поворачивать на улицу Станционную с проезда Энергетиков при движении со стороны Димитровского моста теперь нужно по новому участку дороги в районе дома по улице Станционная, 8.
Напомним, схема движения на площади Энергетиков меняется в связи с строительством четвертого моста. Ранее в областном минтрасе рассказывали, что новый мост через Обь должен избавить город от пробок. Предполагается, что подъезды к нему будут обеспечены из всех районов города и мост сможет помочь разгрузить транспортные потоки.
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