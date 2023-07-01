На Бугринском мосту в Новосибирске столкнулись две иномарки: в сторону левого берега образовалась пробка

ДТП произошло на мосту. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске на Бугринском мосту столкнулись два авто. ДТП произошло вечером 1 июля.

- Две из трех полос заблокированы, - сообщили подписчики в группе «АСТ-54».

На кадрах, приложенных к посту видно, что у обоих машин повреждены задние бамперы.

По данным сервиса «2GIS» на том участке дороги образовалась пробка из-за аварии в сторону левого берега.

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