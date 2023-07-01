«До сих пор в реанимации»: 4-летнему мальчику, пострадавшему на пожаре на даче в Новосибирске требуется операция

Дом сгорел полностью. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В Новосибирске прооперируют 4-летнего мальчика, пострадавшего в пожаре на даче. Об этом КП-Новосибирск сообщили родственники ребенка.
- Он до сих пор в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, но ожоги заживают. Будут делать операцию на спине, - рассказали КП-Новосибирск родные ребенка.
Напомним, что пожар в СНТ в Первомайском районе произошел утром 12 июня. В доме жила многодетная семья. Дача сгорела дотла. За пару минут до трагедии старшая дочка успела уйти на подработку. Ночью мама детей родила четвертого ребенка.
В огне погиб 12-летний мальчик, его похоронили 17 июня.
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