С потолка — ливень, на полу — ручьи: в Новосибирске после дождя в ТЦ прорвало крышу

Из-за дождя в Новосибирске топит не только дороги, но и торговые центры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за дождя в Новосибирске топит не только дороги, но и торговые центры. Так, буйства погоды не выдержала крыша ТЦ «Район», из-за чего прямо с потолка пошел «ливень», а между магазинами побежали «ручьи».

— Сегодня днём из-за сильного дождя в ТЦ «Район» на улице Рассветная, 13 прорвало крышу, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах роликов, снятых очевидцами, видно, что затопленными оказались сразу два этажа торгового центра. Сотрудники пытаются хотя бы немного собрать воду швабрами, но, судя по всему, толку от такой процедуры мало. А посетители ТЦ, тем временем, перепрыгивают через ручьи.

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