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НовостиОбщество1 июля 2023 12:19

«Дороги стали реками»: в Новосибирске Горский микрорайон затопило после ливня

В Новосибирске Горский микрорайон затопило после ливня
Галина СИМОНОВА
В некоторых районах после дождя по дорогам снова стало невозможно пройти.

В некоторых районах после дождя по дорогам снова стало невозможно пройти.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в субботу, 1 июля, в некоторых районах после дождя по дорогам снова стало невозможно пройти. Кадрами затопленных улиц поделились в соцсетях жители микрорайона Горский.

— После небольшого дождичка по Горскому микрорайону невозможно пройти — дороги превратились в реки, — пишет паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах роликов, снятых сибиряками, видно, как огромные лужи полностью закрыли проезжую часть и некоторые тротуары. Машины буквально «проплывают» по дороге, а пешеходам приходится проворачивать настоящие акробатические номера, чтобы перейти улицу.

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