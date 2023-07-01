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НовостиОбщество1 июля 2023 11:07

Под Новосибирском ливень затопил дом культуры: пострадали сценические костюмы

Так же в здании испорчена отделка
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Космтюмы залило дождевой водой. Фото: vk.com/ksk_free

Космтюмы залило дождевой водой. Фото: vk.com/ksk_free

Под Новосибирском ливень затопил местный дом культуры. Речь идет о здании в рабочем поселке Краснообск.

- Пострадала внутренняя отделка помещений зрительного зала, замочились сценические костюмы в костюмерной, - сообщает газета «Краснообск».

Видимо, все из-за того, что крыша дала протечку.

Пока что не сообщается, куда работники ДК обратились за помощью.

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