Под Новосибирском ливень затопил дом культуры: пострадали сценические костюмы

Космтюмы залило дождевой водой. Фото: vk.com/ksk_free

Под Новосибирском ливень затопил местный дом культуры. Речь идет о здании в рабочем поселке Краснообск.

- Пострадала внутренняя отделка помещений зрительного зала, замочились сценические костюмы в костюмерной, - сообщает газета «Краснообск».

Видимо, все из-за того, что крыша дала протечку.

Пока что не сообщается, куда работники ДК обратились за помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber