В Новосибирске арки и опоры Октябрьского моста покрасят в один цвет. Фото: "СпецТрасСтрой"

В Новосибирске арки и опоры Октябрьского моста покрасят в один цвет. Как сообщает компания-подрядчик, этот будут разные оттенки серого.

— Металлические арки будут выкрашены в серый полуглянцевый цвет. Опоры моста — также в серый, но другого тона. Цвета согласованы с главным художником города Новосибирска, — сообщает компаения «СпецТрансСтрой».

Основные работы по покраске будут выполнены в 2023 году, но полностью фасад дома будет окрашен только перед сдачей, в октябре 2024.

Для покраски выбрали серый цвет разных оттенков. Фото: "СпецТрасСтрой"

Напомним, в процессе реконструкции моста планируется отремонтировать несущие конструкции, заменить все слои мостового полотна, уложить новый асфальтобетон, установить новые мачты освещения, пешеходное и дорожное ограждение. А также планируется отремонтировать судовую сигнализацию и систему водоотвода. Обойдется ремонт в 2, 2 миллиарда рублей.

Напомним, в связи с ремонтными работами на Октябрьском мосту введены ограничения движения. Речь идет об участке от дамбы Октябрьского моста до здания по улице Большевистской, 43/1. Там до декабря 2023 года будет сужена проезжая часть. Кроме того, на мосту сейчас полностью демонтированы тротуары.

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