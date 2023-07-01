Тюменца, выбросившего из окна приятеля из Новосибирска, будут судить

Жителя Тюмени, которого обвиняют в убийстве приятеля из Новосибирска, будут судить. Фото: СУ СКР по НСО
Жителя Тюмени, которого обвиняют в убийстве приятеля из Новосибирска, будут судить. Об этом рассказали в местном следственном комитете.
— По версии следствия, 1 мая 2023 года около четырех часов дня в квартире дома на улице Мельникайте в Тюмени 42-летний житель Тюмени выпивал вместе со своим 41-летним приятелем из Новосибирска на балконе. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в которой тюменец схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. От полученных повреждений потерпевший скончался, — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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