Тюменца, выбросившего из окна приятеля из Новосибирска, будут судить

Жителя Тюмени, которого обвиняют в убийстве приятеля из Новосибирска, будут судить. Фото: СУ СКР по НСО

Жителя Тюмени, которого обвиняют в убийстве приятеля из Новосибирска, будут судить. Об этом рассказали в местном следственном комитете.

— По версии следствия, 1 мая 2023 года около четырех часов дня в квартире дома на улице Мельникайте в Тюмени 42-летний житель Тюмени выпивал вместе со своим 41-летним приятелем из Новосибирска на балконе. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в которой тюменец схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. От полученных повреждений потерпевший скончался, — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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