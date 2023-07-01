В Новосибирске в 2023 году 93 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирске в 2023 году сразу 93 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году сразу 93 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов. Шестеро из них набрали максимальное значение сразу по двум предметам.

— Приятно отметить, что больше всего 100-балльных результатов получено по предмету русский язык. Это очень важно — знать родной язык, родную речь. Это то, что нас всех объединяет, что делает многонациональный российский народ единым целым, — отметил мэр Анатолий Локоть в обращении к выпускникам.

Русский язык действительно стал самым успешным экзаменом для нынешних выпускников. Его на отлично сдали 49 человек. Максимальный результат показали 11 выпускников, сдававших литературу. Один из них был выпускником прошлых лет. Столько же стобалльников было и среди тех, кто сдавал обществознание. 6 человек на отлично сдали химию и информатику, 5 выпускников на 100 баллов написали экзамен по физике и истории, три человека смогли набрать максимальный результат по биологии, двое — на экзамене по профильной математике. И одному выпускнику удалось сдать на отлично иностранный (английский) язык.

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