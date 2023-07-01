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НовостиОбщество1 июля 2023 7:04

В Новосибирске опубликованы архивные фотографии Андрея Панферова

Он показал кадры во время службы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Андрей Борисович Панферов. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Андрей Борисович Панферов. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

В Новосибирске опубликованы архивные фотографии командира отряда «Вега» Андрея Панферова.

Андрей Борисович родился в Ташкенте в 1960 году. Он военный в четвертом поколении. Его дедушка офицер ГРУ, участник боевых действий в Афганистане.

Афганистан, провинция Кандагар, боевой выход, 173 отряд специального назначения. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Афганистан, провинция Кандагар, боевой выход, 173 отряд специального назначения. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Андрея Борисовича призвали на службу в 1979 году в вооруженные силы СССР. Он проходил ее 15-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР в Чирчике (Ташкентская область), Туркестанский военный округ.

Учебный полк специального назначения, ТуркВО город Чирчик. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Учебный полк специального назначения, ТуркВО город Чирчик. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

С 1986 года по 1988 год Андрей Борисович участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, с 1988-1991 был на Северном Кавказе, с 1995 – 1997 год была на территории Чечни.

Перед выполнением боевой задачи, Чечня. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Перед выполнением боевой задачи, Чечня. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

В 1998 году он ушел в запас.

Азербайджан, Карабах, 1989 год. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Азербайджан, Карабах, 1989 год. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Чуть позже Андрей Борисович начал заниматься политикой. На сегодняшний день он является первым зампредседателя Заксобрания Новосибирской области.

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