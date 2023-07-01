В Новосибирске на три дня на левом ограничат движение транспорта: объясняем, почему

Дороги будут перекрыты три дня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске на левом берегу ограничат движения транспорта. Все из-за проведения на левом берегу XXXVII Всероссийских соревнований по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги, Александра Шабалдина.

Ограничения продлятся три дня с 5 по 7 июля с 9 утра до 6 вечера.

На сайте мэрии рассказали, какие участки дорог будут перекрыты:

- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены»

- 2 перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены», со всеми прилегающими выездами.

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