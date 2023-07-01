Мужчина рыбачил с моста. Фото: "МАСС"

Новосибирцев напугал мужчина, стоящий с веревкой в руках на мосту. Его заметили днем вечером 30 июня на Бердском шоссе.

- Мужчина был на мосту через реку Иня. Спасатели обнаружили рыбака, который использовал рыболовную снасть «паук», - сообщили спасатели «МАСС»

В помощи мужчина не нуждался.

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