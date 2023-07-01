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НовостиОбщество1 июля 2023 4:26

«Собрали 12 литров в четыре руки»: новосибирцы массово едут в леса собирать клубнику

Новосибирцы массово собирают в лесах клубнику
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Клубнику нашли в Искитимском районе.

Клубнику нашли в Искитимском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето время не только грибов, но и ягод. Новосибирцы стали массово делиться в соцсетях фотографиями клубники, собранной в лесах.

- Собирали вдвоем с супругой в четыре руки, получилось около 12 литров. Ягода местами есть. Старались брать, только крупную и отборную, - рассказал Константин в группе «Грибы и грибные места НСО».

Такой «улов» у него получился в Искитимском районе.

Еще одна женщина в комментариях под постом рассказала, что в том же районе ей удалось насобирать 6 литров ягоды.

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