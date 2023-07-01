В Новосибирской области иномарка столкнулась с фурой: погиб 20-летний парень

ДТП произошло в Черепановском районе. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В Черепановском районе столкнулись иномарка и фура.

- 47-летняя женщина была за рулем машины «Toyota Prius». Она ехала из Новосибирска в сторону Барнаула. В один момент не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с грузовым автомобилем «Isuzu Forward», под управлением 53-летнего мужчины. Грузовик перевернулся, - сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате ДТП погиб 20-летний парень. Он был пассажиром иномарки. Женщина и еще одна 17-летняя девушка, которая ехала в этой же машине доставлены в больницу.

Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

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