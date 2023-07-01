Перестал работать филиал в Октябрьском районе.
Фото: Вадим ПОПОВ
В Новосибирске кофейня «Siberian story» закрыла половину точек. Об этом стало известно сегодня 1 июля.
Филиал перестал работать в Октябрьском районе на улице Декабристов.
На сегодняшний день действуют только два заведения под этим брендом. Речь идет о точке в ТРК «Эдем» и в жилом комплексе «Европейский берег».
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