Родные погибшего подали в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области родные отсудили 600 тысяч у строительной фирмы за смерть брата. Дело рассматривалось в Барабинском районном суде.

Как следует из приговора, погибший работал стропальщиком. В день гибели он был отстранен от заданий и должен был сидеть в машине. В момент работы его коллег и мужчина вышел на площадку, где происходили погрузочно-разгрузочные работы.

- Мужчину зажало плитой. На место сразу вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу, прооперировали, но спасти все равно не удалось, - излагается в материалах.

Брат и сестра погибшего подали иски в суд. Они просили выплатить им по 1 миллиону рублей.

- Представитель ответчика в суде возражал. В письменных возражениях указал, что истцы не являются членами семьи погибшего так как при жизни он проживал один, коллегам говорил, что родственных связей ни с кем не поддерживает, при трудоустройстве в личной карточке работника графу «Состав семьи. Степень родства» оставил не заполненной, о наличии у него брата и сестры не указал, - написано в решении суда.

Служители Фемиды удовлетворили иск брата и сестры погибшего. Женщине компания должна будет выплатить 400 тысяч рублей, а брату погибшего 200 тысяч рублей.

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