В зоне СВО погиб 45-летний Дмитрий Карпов из Новосибирской области

Дмитрию Карпову было 45 лет. Фото: vk.com/cherepanovskiynso

45-летний Дмитрий Карпов из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.

Мужчина погиб 20 мая.

- Дмитрий Александрович показал настоящий пример отваги и героизма. С первых дней мобилизации он записался добровольцем и, как истинный защитник Отечества, достойно выполнял свой воинский долг во время боевых действий, - сообщается на сайте районной администрации.

Прощание с Дмитрием пройдет 1 июля в Безменовском Доме культуры.

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