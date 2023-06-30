«Платье для Чучи»: сибирячка шьет нарядную одежду для обезьян и собак

Для Чучи Наталья сшила платье. Фото: из архива героини.

Жительница Новосибирска Наталья Березова с детства любила шить и животных. Сначала она шила одежду для животных, которых подбирала на улице. Также среди заказчиков были ее знакомые. А потом необычное хобби переросло в бизнес.

– Один из самых запоминающихся заказов – карнавальный костюм для собаки. Ее хозяйка решила поучаствовать в шоу «Маски Дог» – это благотворительное мероприятие, которое проходило на Михайловской набережной летом 2014 года, - рассказала Наталья журналисту «Сибкрай». – Владельцы собак шили своим питомцам оригинальные костюмы и боролись за главный приз – поездку в Таиланд. Моя заказчица подсмотрела идею забавного костюма в интернете, а я помогла ее воплотить.

Самый необычный клиент – обезьянка Чучи. Для нее Наталья сшила алое платье.

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