В ходе спецоперации погиб отец семерых детей из Новосибирской области

Федор Сарычев отправился на СВО добровольцем. Фото: Администрация Коченевского района/ВКонтакте.
Житель Коченевского района Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Федору Сарычеву было 57 лет.
- 24 мая при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Федор Иванович Сарычев, - сообщили в паблике «Администрация Коченевского района» ВКонтакте.
Федор Иванович родился 23 декабря 1965 года в селе Крутологово, жил в деревне Вахрушево. Был женат, воспитывал семерых детей. В октябре 2022 года он вступил в ряды добровольцев. И в составе отряда «БАРС» отправился на СВО.
- Выражаем искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная утрата для всех нас, - указано в посте. - Федор Иванович честно и храбро исполнил свой служебный долг, отдав свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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