Строительный эксперт рассказал, как сохранить дома прохладу в жару

Чтобы спастись от жары дома, нужно закрыть окна от солнца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительный эксперт Фёдор Васильев дал несколько советов о том, как комфортно обустроить быть в квартире в жаркие дни. Он отметил, что основное, что нужно сделать, чтобы не превратить дом в теплицу, это перекрыть солнечный свет.

- Если утром закрыть окна плотными шторами, жалюзи, то какое-то время эффект теплицы не возникнет от больших окон или лоджии. Но со временем любые шторы нагреются, в комнате станет душно. Существуют специальные тонирующие и светоотражающие плёнки, которые не блокируют естественное освещение, но при этом отражают свет. Широко распространены зеркальные плёнки, они отлично защищают от яркого света и жары, — пояснил Васильев изданию NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что немного охладить жилище можно, распылив холодную воду на шторы, и открыв на ночь окна.

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