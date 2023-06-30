В Новосибирске, выброшенная из окна сигарета, упала в коляску с младенцем

Выброшенный из окна окурок упал в коляску с ребенком.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске окурок, выброшенный из окна квартиры, упал в коляску с младенцем. Инцидент произошел у дома №15 по улице Виктора Уса. Об этом сообщает телеграм-канал «Акатуйский».
- В коляску с ребенком залетела выпущенная из окна непотушенная сигарета. Родители вовремя заметили и стряхнули горящий окурок с малыша, - указано в посте. - Полминуты и ребенок мог бы получить ожог и травму на лице на всю свою жизнь!.. Поставьте вы уже баночку на балкон!
Местные активисты написали обращение по данному случаю в Аппарат Правительства Российской Федерации. 29 июня пришел ответ, что информацию передали в МВД России.
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