Новосибирский стриптизер Горячий Olegas заступился за девушку, севшую на лицо парню за шампанское

В ночном клубе Новосибирска девушка без трусов села парню на лицо ради шампанского. Фото: стоп-кадр АСТ-54.

Новосибирский артист стриптиз-шоу и блогер Горячий Olegas высказался о ситуации с девушкой, которую начали травить после инцидента в ночном клубе «Антигламур». В ту ночь посетительница клуба решила поучаствовать в нестандартном конкурсе: за бутылку шампанского она сняла с себя штаны и уселась на лицо другому конкурсанту. Жаркий момент попал на видео — ролик быстро разлетелся по сети, а на девушку обрушилась волна негатива.

— Учитывая, что я артист стриптиз-шоу, блогер и пранкер — меня таким не удивить. Я не вижу в том случае ничего сверхвыдающегося. Это случилось в ночном клубе, там формат 18+, детей не было. Никакой противонравственности я здесь не вижу, — рассказал артист КП-Новосибирск.

Артист рассказывает, что в разных ночных клубах такие конкурсы ведущие устраивали еще в нулевых годах. А иногда, если вечеринка закрытая, посетители видели зрелища и похлеще.

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