В Бердске на крышу перевернулась малиновая Лада

В ситуации разберутся сотрудники ГАИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 30 июня в Бердске случилось ДТП с участием отечественной Лады бордового цвета. По кадрам с места видно — машина буквально перевернулась на крышу. Об аварии сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— В Бердске, на улице Черемушной, на крышу перевернулся автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС, — указано в публикации сообщества.

Неясно, как машина перевернулась. Фото: скриншот паблика.

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В местной Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали. Пока неясно, как машина перевернулась.

Ранее КП-Новосибирск писала о страшной аварии на трассе Р 255, ведущей из Новосибирска в Иркутск. Кадры с места ДТП попали в сеть.

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