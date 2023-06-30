Власти Новосибирска потратят более 10 миллионов рублей на новые светофоры на четырех улицах

Новые светофоры установят до 30 ноября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Более 10 миллионов рублей направят власти Новосибирска на новые светофоры, которые установят на четырех городских улицах. Информация была опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком работ по проектированию и строительству светофорных объектов выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Новые светофоры планируют установить на Красном проспекте, 322, а также улицах Гребенщикова, 12, Арбузова, 10 и пересечении Кропоткина и Светлой. Работы должны завершить до 30 ноября.
В документации указано, что подрядчику предстоит смонтировать установки и оборудование, произвести пусконаладочные работы, а также запустить светофоры в тестовом режиме. Кстати, они должны работать в «стационарных условиях на открытом воздухе» круглосуточно.
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