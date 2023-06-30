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НовостиОбщество30 июня 2023 14:42

Власти Новосибирска потратят более 10 миллионов рублей на новые светофоры на четырех улицах

Их установят до конца ноября
Светлана НИКУЛИНА
Новые светофоры установят до 30 ноября.

Новые светофоры установят до 30 ноября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 10 миллионов рублей направят власти Новосибирска на новые светофоры, которые установят на четырех городских улицах. Информация была опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по проектированию и строительству светофорных объектов выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Новые светофоры планируют установить на Красном проспекте, 322, а также улицах Гребенщикова, 12, Арбузова, 10 и пересечении Кропоткина и Светлой. Работы должны завершить до 30 ноября.

В документации указано, что подрядчику предстоит смонтировать установки и оборудование, произвести пусконаладочные работы, а также запустить светофоры в тестовом режиме. Кстати, они должны работать в «стационарных условиях на открытом воздухе» круглосуточно.

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