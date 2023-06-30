«Запачкал мне одежду машиной»: новосибирец чуть не задавил женщину из-за свободного места на парковке

Мужчина вынудил сибирячку освободить место. Фото: Ольги Зотовой.

В Новосибирске из-за свободного места на парковке около МФЦ на Зыряновской разгорелся скандал. Подробности КП-Новосибирск рассказала женщина, непосредственная участница конфликта.

– Мы с мужем подъехали к МФЦ. Мест для парковки не было. Я пошла к зданию, когда увидела, что одна из машин уезжает. Встала на это место, заняв его, и позвонила мужу, чтобы он подъезжал, – начала рассказывать Ольга Зотова. – Трое мужчин отреагировали адекватно, а четвертый стал ехать прямо на меня, толкая капотом своей машины, чтобы я ушла.

Женщина объяснила водителю, что скоро приедет ее муж, но тот проигнорировал ее слова.

– Мне пришлось отойти, так как он ехал прямо на меня и перекрыл движение другому транспорту. Я не пострадала, но одежду он мне запачкал, – посетовала женщина.

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