Губернатор Новосибирской области Травников поздравил выпускников-отличников

Андрей Травников поздравил выпускников-отличников. Фото: Правительство НСО.

Глава Новосибирской области Андрей Травников и Сенатор России Александр Карелин поздравили выпускников, получивших красный аттестат. Политики встретились с теми, кто написал ЕГЭ на 100 баллов и получил медаль «За особые успехи в учении».

Политики похвалили отличников и отметили, какой вклад ребята вносят в будущее страны. Всем вчерашним школьникам пожелали упорства и сил, чтобы проявить себя.

В этом году выпустились 14 006 выпускников. Из них с красным аттестатом окончили школы 1025 человек. Это 7,3% от всех детей.

В правительстве региона отметили, что уже 5 последних лет Новосибирская область входит в 10 лучших регионов по результатам Всероссийской олимпиады.

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