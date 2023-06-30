Хотел уехать домой: в Новосибирске задержали искитимца, подозреваемого в грабеже

Искитимец решил уехать на угнанной машине домой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Искитимец угнал иномарку у жителя Новосибирска после ссоры с ним. Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, в тот день мужчины, которые были едва знакомы, распивали на улице алкоголь. А потом поссорились. Конфликт закончился дракой, во время которой искитимец отобрал у нового знакомого ключи от Nissan Sunny. А потом сел в машину и ехал в неизвестном направлении.

– Во дворе он въехал в другую иномарку, но продолжил движение. Данный факт запечатлели камеры видеонаблюдения, – рассказали в МВД.

Задержали угонщика в Искитиме. Им оказался 30-летний житель Искитимского района, который ранее не попадал в поле зрения силовиков. Иномарку тоже нашли.

– Мужчина решил доехать до своего дома на угнанном автомобиле, но по в пути закончилось топливо, и он, оставив транспортное средство, продолжил путь пешком, – пояснили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Искитимцу выдали подписку о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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