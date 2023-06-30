Мост через Тулу в Новосибирске ремонтируют в круглосуточном режиме

Мост должны отремонтировать к середине октября. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Кировском районе Новосибирска ремонтируют мост через реку Тулу. Вместе с ним рабочие обновят дорогу, тротуары и трамвайные пути. О работах рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Этот мост важен, поскольку является одним из двух выездов из Кировского района в центр левобережья и в центральную часть Новосибирска. Все работы должны закончить в середине октября, — отметил градоначальник.

По контракту все работы по ремонту моста обошлись почти в 130 миллионов рублей. Его не ремонтировали с момента открытия — с 1991 года.

Сейчас рабочие убирают старые железобетонные конструкции и устанавливают опоры освещения. Работы на объекте ведут круглосуточного.

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