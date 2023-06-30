«Сбежал с Курбан-байрама?»: в Новосибирске в кустах на улице Высоцкого два дня прячется баран

Баран прячется в кустах уже два дня. Фото: предоставлено Светланой

Жители улицы Высоцкого в Новосибирске заметили в окрестных дворах весьма неожиданного гостя. По их словам, вот уже несколько дней в кустах там сидит…баран.

— Его заметила моя подруга, около дома № 54/2 на улице Высоцкого. Ходит там среди кустов, бедный, не знает куда податься, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Светлана. — Подойти к нему подруга моя боится, хоть и жалко. Но, вообще, там травы много, дождик еще прошел. С голоду не помрет он.

Сибиряки предполагают, что животное могло убежать из соседнего частного сектора.

— Там рядом недалеко частные дома, у некоторых — хозяйство. Вот, думаем, оттуда этот гость. С Курбан-байрама сбежал, что ли? — рассуждает Светлана.

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