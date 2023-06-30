Под Новосибирском работники районной администрации пойдут под суд за покупку плохого жилья сиротам

Жилье не соответствует нормам. Фото: региональная прокуратура.
В Венгеровском районе Новосибирской области местная администрация закупила сиротам непригодные для жилья квартиры. О преступлении в сфере жилищного законодательства рассказывает региональная прокуратура.
— Сотрудники районной администрации заключили 12 муниципальных контрактов на покупку домов для детей- сирот. На эти цели из бюджета области выделяли 18, 7 миллиона рублей, — отметили в ведомстве.
В итоге сироты получили дома с печным отоплением вместо газового. Также в купленных детям жилых помещениях нет вентиляции, а стены сделаны из некачественных материалов — следует из материалов прокуратуры.
На сотрудников администрации Венгеровского района завели дела по статье о превышении должностных полномочий.
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