Под Новосибирском работники районной администрации пойдут под суд за покупку плохого жилья сиротам

Жилье не соответствует нормам. Фото: региональная прокуратура.

В Венгеровском районе Новосибирской области местная администрация закупила сиротам непригодные для жилья квартиры. О преступлении в сфере жилищного законодательства рассказывает региональная прокуратура.

— Сотрудники районной администрации заключили 12 муниципальных контрактов на покупку домов для детей- сирот. На эти цели из бюджета области выделяли 18, 7 миллиона рублей, — отметили в ведомстве.

В итоге сироты получили дома с печным отоплением вместо газового. Также в купленных детям жилых помещениях нет вентиляции, а стены сделаны из некачественных материалов — следует из материалов прокуратуры.

На сотрудников администрации Венгеровского района завели дела по статье о превышении должностных полномочий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber