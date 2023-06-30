Уголовное дело бизнесмена Обласова оставили в Центральном районном суде Новосибирска

В Новосибирске уголовное дело бизнесмена Михаила Обласова оставили в Центральном районном суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске уголовное дело бизнесмена Михаила Обласова оставили в Центральном районном суде. Защита предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве, требовала сменить подсудность и отпустить Обласова из-под ареста.
Под домашний арест Михаила Обласова отправили 26 апреля 2023 года: областной суд сменил меру пресечения по ходатайству адвокатов подсудимого. Арест ему продлили до 21 ноября 2023 года. Защита подала апелляцию и на это постановление суда, а также ходатайство об изменении территориальной подсудности на Ленинский районный суд. Однако Новосибирский областной суд не встал на их сторону.
Напомним, Обласова задержали за мошенничество с муниципальной землей на сумму более 383 миллионов рублей.
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