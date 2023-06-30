В первую неделю июля-2023 Новосибирск вернется 30-градусная жара

В первую неделю июля в Новосибирск вновь вернется 30-градусная жара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую неделю июля в Новосибирск вновь вернется 30-градусная жара. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. По их прогнозам, тепло вернется в регион уже в ближайшие дни.

— В воскресенье, 2 июля, в Новосибирске днем потеплеет до +20…+25 градусов, местами — до +30. Днем будут возможны небольшие дожди и грозы, ночью без осадков, — сообщили синоптики. — В понедельник, 3 июля, днем потеплеет до +21…+26, местами — до +31 градуса. Погода ожидается пасмурной, но без осадков.

Благоприятный прогноз сибирякам дают и синоптики Яндекс. Погоды. На первую неделю июля они обещают температуру в среднем +20…+25 градусов.

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