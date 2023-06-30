В Новосибирске осудили водителя за гибель двух пассажиров во время полицейской погони

Водителю, по вине которого погибли два пассажира, вынесли приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинском районе суде Новосибирска огласили приговор по уголовному делу в отношении пьяного водителя, из-за которого погибли два человека. Мужчину признали виновным п «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения» и по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административной ответственности».

- Судом установлено, что 27-летний мужчина поздно вечером 19 марта 2022 года, находясь в состоянии опьянения, ехал за рулем «Лады Приоры» со скоростью около 90 км/ч, пытаясь скрыться от преследования экипажем сотрудников ДПС, - рассказали подробности уголовного дела в прокуратуре Новосибирской области.

На пересечении улиц Связистов и Забалуева в Ленинском районе водитель не справился с управлением: легковушка съехала в строительный котлован и врезалась в земляной откос. В результате аварии погибли два пассажира.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 7 месяцам в исправительной колонии общего режима, а также в течение трех лет запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Решение суда в законную силу не вступило.

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