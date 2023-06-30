Андрей Травников поздравил выпускников — участников губернаторского приёма «Золотые надежды России»

Андрей Травников поздравил выпускников-отличников. Фото: Правительство НСО

Глава региона Андрей Травников и Сенатор Российской Федерации Александр Карелин приветствовали выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждённых медалями «За особые успехи в учении», а также получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов.

— Поздравляю вас с суперуспешным завершением школы, вы все — большие молодцы! Это — первый серьёзный успех в вашей жизни, который вы совершили своими делами, знаниями и упорством, при поддержке учителей и родителей, наставников и тренеров. Родной регион, ваши родные города, сёла, школы делали всё для того, чтобы этот ваш успех состоялся — надеюсь, вы это почувствовали, осознали. Настоящая любовь к Родине — бескорыстна, и хочется пожелать, чтобы такая любовь была в вас всегда. Сегодняшний непростой, переломный период в истории России даёт много возможностей и шансов, чтобы проявить себя. Для этого надо браться за большие дела, смелые проекты, сложные задачи, и быть успешным. Потому что успех каждого из вас — это вклад в общий успех нашего региона и всей России. Для того, чтобы быть успешными, в Новосибирской области есть все возможности — у нас очень широкий спектр отраслей экономики, профессий и сфер применения своих сил и талантов. Когда у вас возникнет хорошая идея, интересный проект — имейте в виду, что Новосибирская область, ваша родина — всегда готова прийти на помощь и поддержать вас, — подчеркнул Андрей Травников.

Сенатор Александр Карелин также пожелал всем выпускникам Новосибирской области упорства, настойчивости и веры в собственные силы.

Всего в 2022-2023 учебном году в регионе зарегистрировано 14 006 выпускников. Из них 1025 выпускников окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», что составляет 7, 3% от общего количества выпускников.

В течение 5 лет Новосибирская область входит в рейтинг 10 лучших регионов России по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2022-2023 учебном году на заключительный этап ВсОШ от Новосибирской области были приглашены 85 человек, победителями стали 11, призёрами — 32.

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