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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:31

Заведующую аптекой под Новосибирском будут судить за взятки

Обвиняемая не признала вину
Данила ШУЛЯК
Заведующая брала взятки с 2017 года.

Заведующая брала взятки с 2017 года.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Барабинский районный суд Новосибирской области разберется в деле заведующей аптекой, которую обвиняют во взяточничестве. За бездействие она получала деньги с 2017 по 2021 годы. О преступлении сообщили на сайте суда.

— Надежда Леоненко, будучи должностным лицом, 4 года брала взятки за незаконное бездействие во время закупок медикаментов. Всего заведующая получила 67 тысяч рублей, — указано в отчете суда.

Подсудимая не признала вину, выслушав обвинительное заключаете. Следующий суд пройдет 13 июля.

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