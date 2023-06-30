На трассе Новосибирск-Кемерово случилась страшная авария

Пострадавшим в ДТП вызвали скорую. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 30 июня на трассе Р 225, ведущей из Новосибирска в Иркутск, случилась жесткая авария. Кадры с места ДТП опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с Огоньком».

— Нам пишут читатели. Трасса Р-255 к Болотному, 17:15 ужасная авария. Ждут скорую, — указано в посте.

На ролике с места видно машину полицейских. Как минимум две машины — участников ДТП — в кювете.

Официальной информации о пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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