На трассе Новосибирск-Кемерово случилась страшная авария

Пострадавшим в ДТП вызвали скорую.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Днем 30 июня на трассе Р 225, ведущей из Новосибирска в Иркутск, случилась жесткая авария. Кадры с места ДТП опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с Огоньком».
— Нам пишут читатели. Трасса Р-255 к Болотному, 17:15 ужасная авария. Ждут скорую, — указано в посте.
На ролике с места видно машину полицейских. Как минимум две машины — участников ДТП — в кювете.
Официальной информации о пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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