Нужна лодка вместо машины: микрорайон МЖК Восточный в Новосибирске утонул после дождя

В микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске улицы утонули под потоками воды после сильного дождя. Фото: "АСТ-54"
В микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске улицы утонули под потоками воды после сильного дождя. Ливень прошел днем в пятницу, 30 июня.
— Улицы МЖК Восточного утонули под потоками воды после проливного дождя, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По прогнозам синоптиков, непогода продержится в Новосибирске еще пару дней. Второй летний месяц для сибиряков должен начаться с сухой и жаркой погоды.
Однако июнь завершается не только ливнями, но и градом. Село Новокаменка под Новосибирском и вовсе засыпало ледяными горошинами.
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