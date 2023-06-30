Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 11:05

Нужна лодка вместо машины: микрорайон МЖК Восточный в Новосибирске утонул после дождя

Дороги в микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске утонул после дождя
Галина СИМОНОВА
В микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске улицы утонули под потоками воды после сильного дождя. Фото: "АСТ-54"

В микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске улицы утонули под потоками воды после сильного дождя. Фото: "АСТ-54"

В микрорайоне МЖК Восточный в Новосибирске улицы утонули под потоками воды после сильного дождя. Ливень прошел днем в пятницу, 30 июня.

— Улицы МЖК Восточного утонули под потоками воды после проливного дождя, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По прогнозам синоптиков, непогода продержится в Новосибирске еще пару дней. Второй летний месяц для сибиряков должен начаться с сухой и жаркой погоды.

Однако июнь завершается не только ливнями, но и градом. Село Новокаменка под Новосибирском и вовсе засыпало ледяными горошинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Село Новокаменка в Новосибирской области засыпало градом

Местные жители засняли буйство погоды на видео (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber