В Новосибирск привезут стадо бизонов из Дании

В Новосибирск привезут стадо из 24 бизонов из Дании. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирск привезут стадо из 24 бизонов из Дании. Отсюда их распределят по природным паркам на Севере Сибири.

— Мы планируем завести 24 бизона из Дании. Их уже доставили в Венгрию, далее в Смоленске будет проведена растаможка. Следующая точка — это Новосибирск, откуда 12 особей на одной машине мы направим в наш парк, а 12 голов — на Ямал в природный парк «Ингилор» в обмен на 15 телят овцебыков, — рассказал РБК ученый-эколог Никита Зимов.

Часть особей отправят на Ямал, а других — в Плейстоценовый парк, который создают в Сибири. Суть этого проекта в том, чтобы создать крупную экосистему, которая будет влиять на климат планеты. Ученые предполагают, что эффект будет достигнут через 50-100 лет.

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