Капремонт моста через реку Тулу в Новосибирске планируется завершить в середине октября

В Кировском районе капитально ремонтируют мост через реку Тулу. Фото: Мэрия Новосибирска

В Кировском районе капитально ремонтируют мост через реку Тулу — проезжую часть, тротуары и трамвайные пути.

— Этот мост имеет важное значение, так как является одним из двух выездов из Кировского района в центр левобережья и в центральную часть города — ремонт ведется на обоих направлениях в этом году. Движение здесь очень интенсивное, а износ крайне высокий — более 30 лет не было ремонта, и на тротуарной части и на подходах есть провалы. Подрядчик обещает сделать все в срок — окончание работ запланировано на середину октября, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Так же как и на ремонте автодорог, здесь ведется независимый контроль, качество выполненных работ проверяют на всех этапах.

Ремонт автодорожного моста через реку Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 129, 5 миллионов рублей. Капитальный ремонт здесь не проводился с момента ввода моста в эксплуатацию — с 1991 года.

На сегодня проведены разборка конструкций по двум полосам, замена монолитного цоколя под барьерные ограждения, ремонт проезжей части — нанесение напыляемой гидроизоляции. Из-за интенсивного движения работать строителям непросто, поэтому ремонт идет круглосуточно. Проектом предусмотрены работы по ремонту мостового полотна на тротуарах и проезжей части, перильного ограждения. После ремонта трамвайных путей силами МКП «Горэлектротранспорт» строители укрепят покрытие на них. Движение трамваев во время ремонта останавливать не будут, все работы планируется проводить в ночное время.

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