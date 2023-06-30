В Новосибирской области суд рассматривает дело о ДТП с пассажирским автобусом, где погиб 7-летний ребенок

Татарский районный суд Новосибирской области продолжает рассматривать уголовное дело в отношении 40-летнего водителя рейсового автобуса. Фото: ГУ МВД по НСО/Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Татарский районный суд Новосибирской области продолжает рассматривать уголовное дело в отношении 40-летнего водителя рейсового автобуса. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекших смерть по неосторожности человека.

— По версии следствия 8 ноября 2022 года подсудимый управлял рейсовым автобусом ПАЗ. На 11 километре трассы Татарск — село Увальское, водитель, нарушив правила дорожного движения, ехал со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. В какой-то момент он потерял управление, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области. — В ДТП погиб 7-летний мальчик, 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В ноябре 2022 суд отправил водителя под домашний арест. Сам он свою вину в случившемся не признает. Сейчас суд уже допросил потерпевшую и часть свидетелей, а также назначил порядок исследования доказательств. Судебное заседание отложено на 11 июля 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенка просто выкинуло в окно автобуса»: очевидцы рассказали о гибели девочки в ДТП на трассе в Новосибирской области

Очевидцы рассказали, как погибла семилетняя девочка в ДТП на трассе в Новосибирской области (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber