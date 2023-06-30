В мэрии Новосибирска опровергли закрытие «Южного» кладбища в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Новосибирска опровергли закрытие «Южного» кладбища в Новосибирске. В муниципалитете пояснили, что само кладбище не останавливало свою работу, но какое-то время там проводились работы в связи с подтоплением.

— Весной на погосте обнаружили несколько подтоплений. В связи с этим власти города выдали распоряжение прекратить захоронение в квартале № 20. На участке, пострадавшем от паводка, подняли грунт на 40-80, — сообщает телеграм-канал «Мэр_и_я».

В конце июня департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства заключил контракт с подрядчиком, который выдаст рекомендации по предотвращению воздействия поверхностных вод. Поскольку скопление воды на некоторых участках этого кладбища в весенний период наблюдается ежегодно.

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