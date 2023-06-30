В Новосибирске молодая девушка обманула инвалида на 160 тысяч рублей

Девушка оценила свою помощь в 159 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области направила в суд дело 24-летней мошенницы. Девушка воспользовалась доверием инвалида 1 группы и обманула под предлогом помощи. О преступлении сообщает региональная прокуратура.

— Потерпевшая обратилась к подсудимой с просьбой помочь: женщина-инвалид не могла самостоятельно следить за кредитом и оплачивать его. Так, обвиняемая с февраля по ноябрь 2022 года управляла чужим банковским счетом через мобильное приложение, — сообщили в ведомстве.

Видимо, в какой-то момент мошенница решила «взять оплату» за свою помощь и перевела со счета потерпевшей 159 тысяч рублей.

Дело направили в Черепановский районный суд.

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