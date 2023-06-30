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НовостиПроисшествия30 июня 2023 9:23

В Новосибирске нашли самокатчика, сбившего 86-летнюю пенсионерку

Им оказался 17-летний подросток
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске нашли самокатчика, сбившего 86-летнюю пенсионерку на улице Кошурникова, 23/3. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске нашли самокатчика, сбившего 86-летнюю пенсионерку на улице Кошурникова, 23/3. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске нашли самокатчика, сбившего 86-летнюю пенсионерку на улице Кошурникова, 23/3. Им оказался 17-летний подросток.

— В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Наказывается такое нарушение ограничением свободы на три года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом до четырех месяцев.

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