В Новосибирске на рынках, дорогах и в кафе поймали 400 мигрантов-нелегалов

Из страны выдворят 64 приезжих. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.
В Новосибирске полицейские и ФСБ провели межведомственную операцию «Нелегал-2023». В ее рамках сотрудники выявили больше 400 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
— Стражи правопорядка проверили более 2,5 тысячи иностранцев и выявили 437 административных правонарушений. За различные нарушения ПДД привлекли к ответственности 348 граждан из стран ближнего зарубежья, — рассказали в полиции.
Правоохранители проверяли документы мигрантов-водителей и иностранцев, работающих в торговых точках и местах общепита. В итоге 64 приезжих выдворят из страны, а ещё 40 запретят въезд на территорию России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские начали проверку инцидента с детьми мигрантов, бегающими с ножами по Новосибирску
Прокуратура так же разбирается в происшествии (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер