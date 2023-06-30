В Новосибирске на рынках, дорогах и в кафе поймали 400 мигрантов-нелегалов

Из страны выдворят 64 приезжих. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

В Новосибирске полицейские и ФСБ провели межведомственную операцию «Нелегал-2023». В ее рамках сотрудники выявили больше 400 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

— Стражи правопорядка проверили более 2,5 тысячи иностранцев и выявили 437 административных правонарушений. За различные нарушения ПДД привлекли к ответственности 348 граждан из стран ближнего зарубежья, — рассказали в полиции.

Правоохранители проверяли документы мигрантов-водителей и иностранцев, работающих в торговых точках и местах общепита. В итоге 64 приезжих выдворят из страны, а ещё 40 запретят въезд на территорию России.

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