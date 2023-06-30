Студенты СГУПСа победили во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал»

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

Выпускница нынешнего года Полина Юрданова стала победителем, а ее однокурсница Анастасия Диденко - призером олимпиады. Обе обучались по направлению «технология транспортных процессов» (профиль «транспортная логистика»). А еще один призер Данил Басманов - студент 4-го курса специальности «эксплуатация железных дорог».

«Я - профессионал» - один из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Олимпиада «Я - профессионал» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Олимпиада прошла по 73 направлениям. Состязания традиционно включают два этапа: отборочный и заключительный. Задания рассчитаны на студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Участникам в ходе отборочного и заключительного этапов нужно решить задания, составленные экспертами из российских компаний и вузов.

Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

Студенты СГУПСа проявили волю к победе, профессиональную подготовленность и стали лучшими. Это отличный пример для всех, кто хочет развиваться, попробовать себя в реальном деле, познакомиться с талантливыми людьми.

Для дипломантов олимпиады предусмотрены стажировки от ведущих работодателей страны, возможность льготного поступления на следующую ступень образования, а для медалистов - денежные премии.