Село Новокаменка в Новосибирской области засыпало градом

Село Новокаменка Новосибирской области засыпало градом. Фото: Кадр из видео

Село Новокаменка Новосибирской области засыпало градом. Погода разбушевалась днем в пятницу, 30 июня. Местные жители засняли на видео.

— Начался град сегодня днем, где примерно в три часа. Шел долго, минуты четыре — нам засыпало весь участок, — рассказала КП-Новосибирск жительница села.

В Новосибирске, тем временем, погода зависит от района. Например, в центре сейчас сухо, а сквозь пасмурное небо даже иногда проглядывает солнце. А вот на улице Доватора тоже пошел град. Правда, не такой сильный.

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