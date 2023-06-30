В Новосибирске безымянной улице присвоили имя автора Монумента Славы

Имя автора Монумента Славы увековечили в названии улицы. Фото: Влад Комяков

Безымянную улицу в Заельцовском районе Новосибирска назвали именем заслуженного деятеля искусств РФ Александра Чернобровцева. Такое решение было принято на очередном заседании комиссии по присвоению наименований. Подробности в соцсетях сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

– Мы продолжаем работу по увековечиванию памяти выдающихся Новосибирцев. Безымянной улице в Заельцовском районе на участке от улицы имени генерал-майора А.Н. Рожкина до улицы Кедровая присвоено имя художника-монументалиста, заслуженного деятеля искусств России, почетного жителя Новосибирска Александра Чернобровцева, – рассказала Анна Васильевна.

Улица находится в Заельцовском районе. Фото: соцсети Анны Терешковой.

Также вице-мэр Новосибирска напомнила, что Александр Чернобровцев внес «неоценимый вклад в развитие монументального искусства и культуры города». Основные работы художника – мемориальный ансамбль «Монумент Славы», который посвящен подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне, панно «Памяти павших» в Сквере героев революции, резное панно «Скоморохи», мемориальный ансамбль парка Победы в Бердске, панно на станции метро «Октябрьская», панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле Большого зала НГК им. М. И. Глинки, роспись часовни во имя святителя Николая Чудотворца.

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