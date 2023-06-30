Видео смертельного ДТП с мотоциклистом и фурой появилось в соцсетях

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске, где мотоциклист влетел в грузовик. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирска
В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске, где мотоциклист влетел в грузовик. Авария случилась днем в пятницу, 30 июня.
— Автомобиль МАЗ ехал по улице Станционной со стороны Бетонного переезда. Напротив дома № 43 он начал разворачиваться, чтобы поехать назад, и во время разворота столкнулся с мотоциклом «Хонда», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
В аварии погиб 31-летний мотоциклист. На месте работал экипаж ДПС.
Авария попала на запись камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам ролика, мотоциклист въехал в фуру на большой скорости. По словам очевидцев, стрелка спидометра показывала 140 км/ч.
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