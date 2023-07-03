В Новосибирске 22-летний спортсмен сбил пенсионера на Кропоткина и оказался в суде

Водитель признал вину и частично возместил ущерб. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 22-летний водитель Daihatsu Charade сбил 55-летнего пенсионера на пешеходном переходе. ДТП произошло ранним утром 24 августа 2022 года возле дома по луце Кропоткина, №112 к. 1.

- Ранним утром обвиняемый совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе с причинением тяжкого вреда здоровью. В настоящее время по уголовному делу судебное следствие завершено, государственный обвинитель выступил в судебных прениях, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артур Баянов.

Ранее молодой человек не был судим. Спортсмен признал вину в ДТП, частично компенсировал ущерб пострадавшему. Очередное судебное заседание по делу назначено на 11 июля 2023.

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