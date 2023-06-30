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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:03

В подъезде дома на Первомайке в Новосибирске жители нашли окровавленного мужчину

Его забрала «скорая», а позже мужчина скончался в больнице
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Мужчина скончался уже в больнице.

Мужчина скончался уже в больнице.

Фото: Александр БОЙКО

Сибирячка обнаружила окровавленного мужчину в подъезде на Первомайке. Инцидент произошел вечером 26 июня на улице Одоевского, 1/7.

- В 3 подъезде я обнаружила окровавленного мужчину и вызвала «скорую», врачи забрали его в больницу около 22:00. Через два дня следователи сообщили, что он скончался в больнице. Соседи ищут записи камер видеонаблюдения, чтобы узнать, как он оказался в подъезде, - сообщила КП-Новосибирск местная жительница.

В полиции подтвердили факт трагедии:

- Поступало сообщение об обнаружении мужчины, на место выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Впоследствии мужчина скончался в больнице, обстоятельства происшествия и личность потерпевшего устанавливаются, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.